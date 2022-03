VENEZIA - È scattato il conto alla rovescia per la regionalizzazione delle grandi concessioni idroelettriche in Veneto. Ieri il punto era all'ordine del giorno del Consiglio delle autonomie locali, ma è stato rinviato alla prossima seduta per acquisire il parere della Provincia di Belluno, il cui presidente Roberto Padrin è anche sindaco di Longarone e non ha partecipato all'audizione in quanto impegnato nell'emergenza incendi. «I termini per legiferare sono stretti», ha però avvertito l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, alludendo al fatto che il progetto di legge della giunta Zaia deve essere approvato entro il 31 dicembre, pena il subentro dello Stato in una partita che vale 15 milioni di euro all'anno.



L'AUTONOMIA

A tanto ammontano i canoni attualmente pagati dai concessionari per le 34 derivazioni d'acqua di rilevanti dimensioni. In caso di esercizio del potere sostitutivo, nelle casse statali finirebbe di diritto il 10% dell'importo, quindi 1,5 milioni di euro che invece la Regione intende mantenere sul territorio. «Si tratta di una norma rivoluzionaria, che va in direzione di quell'autonomia che il Veneto rivendica da sempre», ha ribadito il leghista Bottacin, esortando il Cal a velocizzare i tempi per esprimere la propria valutazione sulla bozza, che dovrà poi riprendere il cammino in commissione Territorio in vista dell'approdo in aula consiliare. L'assessore all'Ambiente è preoccupato che le pressioni dei produttori di energia idroelettrica, poco inclini alla regionalizzazione degli impianti, possano favorire il passaggio allo Stato di centrali e attrezzature. Ma proprio nella sua provincia di Belluno c'è chi, come il deputato forzista Dario Bond, contesta il progetto nel merito: «Avviare in questo momento le gare, con il rischio di trasferire gli asset strategici a gestori stranieri, può comportare l'insorgere di scenari di rischio per le tasche dei cittadini».



LE SOCIETÀ

Sulla scia della normativa comunitaria e nazionale in materia, il testo in discussione prevede che la Regione possa assegnare le grandi concessioni con procedure ad evidenza pubblica, per una durata compresa tra i 20 e i 40 anni. È contemplata la possibilità che l'assegnazione vada «a società a capitale misto pubblico-privato»: in questo caso la Giunta veneta «è autorizzata a costituire una o più società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista». E gli appetiti esteri? Risposta di Bottacin: «È stata l'Europa a introdurre l'obbligo di andare a gara e l'Italia ha recepito questa indicazione. Se lo Stato intende mettere dei paletti agli ingressi degli stranieri, faccia una norma in tal senso, ammesso che non venga impugnata. Ma questo non ha niente a che vedere con il fatto che il Veneto possa diventare il proprietario delle grandi concessioni». Per quanto riguarda le piccole, invece, su richiesta del presidente Padrin potrebbe essere stralciato il comma che dispone di applicare anche nei loro confronti i princìpi contenuti nel progetto di legge regionale. La normativa statale da cui quest'ultimo discende, del resto, disciplina solo le grandi.