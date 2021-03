Con l'auto vola nel canale: automobilista ferito

Con l'auto vola nel canale, l'automobilista finisce in ospedale. È successo oggi alle 15.30 circa a Monfalcone. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento locale è intervenuta in Via delle Risorgive a per lo spaventoso incidente. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato un’autovettura che era uscita di strada, senza coinvolgere altri veicoli, ed era terminata all’interno di un canale al bordo della carreggiata.

Il conducente del mezzo che è uscito autonomamente dall’auto è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso. I Vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza mezzo, hanno recuperato la vettura con l’autogru che è arrivata dalla sede centrale del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia. Sul posto per regolare il traffico e per i rilievi il personale della Polizia Locale di Monfalcone.

