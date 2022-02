Comunicato sindacale

La società editrice Gazzettino spa è stata condannata dal Tribunale del lavoro di Venezia per comportamento antisindacale, riconoscendo che nell'azienda le cui azioni sono in portafoglio di Caltagirone Editore spa sono state calpestate le prerogative del Comitato di redazione previste dall'articolo 34 del Contratto collettivo di lavoro giornalistico nonché dell'articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori. Care lettrici e lettori del Gazzettino, il corpo redazionale non avrebbe voluto arrivare a questo ricorso, promosso dal Sindacato giornalisti Veneto assistito dall'avvocato Maria Luisa Miazzi, se non ci fosse stata una palese e reiterata violazione delle regole, come ha riconosciuto il Tribunale.

Quelle regole che devono costituire la base delle relazioni all'interno di qualunque azienda e che, questo stesso giornale, ha inteso sempre difendere quando vicende simili sono avvenute in altre realtà.

Va detto che Sindacato e Comitato di redazione fino all'ultimo hanno dato la piena disponibilità a una conciliazione. Disponibilità che, davanti al giudice, è stata rigettata dalla controparte indisponibile a qualsiasi forma di accordo congiunto. Sull'impossibilità di intrattenere corrette relazioni sindacali che riguardano l'organizzazione e i carichi di lavoro, la sostituzione di colleghi purtroppo deceduti o usciti dall'azienda, l'utilizzo dei collaboratori con modalità che devono essere prima discusse, nell'ottobre scorso i giornalisti del Gazzettino avevano dichiarato due giorni di sciopero.

Ora il decreto del Tribunale di Venezia conferma la necessità di ristabilire corrette relazioni sindacali, sollecitando la direzione giornalistica e aziendale al rispetto del corpo redazionale e della sua rappresentanza.

L'obiettivo per noi è ed è sempre stato continuare a produrre un giornale degno della sua storia, del suo presente e del suo futuro. Ci auguriamo che l'esito di questa vicenda segni un punto di ripartenza nel dialogo tra le parti per il bene del Gazzettino, delle sue lettrici e dei suoi lettori.

Il Comitato di redazione del Gazzettino