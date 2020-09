Elezioni comunali, diretta risultati: al via lo spoglio. A Venezia avanti il centrodestra. In Trentino già eletti 56 sindaci

È in corso lo spoglio delle elezioni comunali che è iniziato questa mattina come da programma. In totale si vota in 606 comuni nelle regioni a statuto ordinario, oltre a quelli delle regioni a statuto speciale. L'affluenza definitiva alle Comunali è stata del 66,19%, in crescita rispetto a cinque anni fa. Il dato riguarda i 606 Comuni delle 15 Regioni a statuto ordinario. Nella precedente tornata elettorale la percentuale dell'affluenza era stata del 65,18%. Al voto diversi capoluoghi come Venezia, Mantova, Arezzo, Crotone, Reggio Calabria, Matera. Al voto anche Trento e Bolzano.

Referendum, il sì vince in tutti i 60 Comuni: record a Onano con l'83,51%. I numeri



A Venezia

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Venezia Luigi Brugnaro del centrodestra è al 51,3%, Pierpaolo Baretta del centrosinistra al 28,9%, Sara Visman (M5S) è al 5,1%. La copertura del campione è del 7%.

In Trentino già eletti 56 sindaci

Al via da questa mattina anche il Trentino lo scrutinio delle elezioni comunali in 156 Comuni, ma per 56 candidati sindaco si profila una vittoria automatica in quanto erano gli unici candidati alla carica di primo cittadino. L'unica condizione per la loro elezione era il superamento del quorum del 50% degli aventi diritto al voto. L'ufficialità si avrà comunque solo alla fine dello spoglio. Nei Comuni con più di 3.000 abitanti sono stati eletti Michele Cereghini a Pinzolo, Clelia Sandri a San Michele all'Adige, e Samuel Valentini a Ville d'Anaunia. Trento

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Trento Franco Ianeselli del centrosinistra è al 50%, Andrea Merler del centrodestra è al 32%. La copertura del campione è al 9%. Bolzano

Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni comunali di Bolzano il sindaco uscente e candidato del centrosinistra Renzo Caramaschi è al 36,1% mentre il candidato sindaco del centrodestra Roberto Zanin è al 34,8%. Reggio Calabria

È testa a testa alle comunali di Reggio Calabria fra Giuseppe Falcomatà, sindaco uscente sostenuto dal Pd, e Giuseppe Minicuci, sostenuto dal centrodestra. Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, infatti, con una copertura del campione del 9 per cento, Falcomatà è al 35,8%, Minicuci al 34,8%. Matera

Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni comunali a di Matera Rocco Sassone del centrodestra è al 31,6%, Domenico Bennardi del M5s al 26,2%, Giovanni Schiuma (centrosinistra) al 18,6%. La copertura del campione è al 4%.

Mantova

In base alla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Mantova il candidato del centrosinistra Mattia Palazzi sale al 68,3%, Stefano Rossi del centrodestra è al 24,1%, Gloria Costani è data al 5,4%. La copertura del campione è al 26%.

