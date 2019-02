"Bon Compleano Vecio", gli auguri in dialetto di Alex a Roby

di Angela Pederiva

Per le sue 52 primavere, lunedì a Roberto Baggio sono arrivati auguri in tutte le lingue del mondo. Ma in veneto al "maestro" poteva farli un solo allievo, quello che ripensando ad allora ogni tanto racconta: «Parlavamo in dialetto, mi fermavo a fine allenamento per osservare le sue punizioni, così ho iniziato a tirarle anch'io...». Alessandro Del Piero ha imparato a calciarle così bene che l'ultima è un siluro da 270.000 e passa like: «Bon Compleano Vecio, guri!», ha...