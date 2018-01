Banche, restano fuori dalla relazione finale le accuse sulle Popolari

di Alberto Gentili

ROMA - Per la Commissione d'inchiesta sulle banche è arrivataEntro questa mattina sulla scrivania del presidenteverranno depositate le proposte dei partiti per mettere in sicurezza il risparmio e i risparmiatori. Un lascito normativo per il prossimo Parlamento, dove ad esempio troveranno posto la Procura nazionale per i reati economico finanziari o sezioni specializzate presso le Procure sedi di Corte d'appello; nuove norme sulla vigilanza con un rapporto vincolante di collaborazione tra Bankitalia e Consob; il divieto per i funzionari di via Nazionale, della Guardia di finanza e per i magistrati di traslocare negli istituti di credito: il famosoE' ancora presto per parlare di bozza definitiva della relazione finale. Casini, a partire da oggi, avrà tempo fino a venerdì (quando riunirà l'ufficio di presidenza della Commissione) per operare una sintesi e trovare un punto d'incontro tra le proposte ricevute. Ma già si delinea l'ossatura del documento conclusivo che, in base alle promesse e agli impegni delle ultime ore, dovrebbe essere votato da Pd, Forza Italia, Cinquestelle, Lega. Un fronte vasto,(solo LeU e Fdi sarebbero invece orientati al no) che dovrebbe dare maggiore autorevolezza e forza all'aggiornamento del quadro normativo e di riforma del sistema di vigilanza sul settore bancario e finanziario che la Commissione suggerirà al Parlamento che si insedierà dopo le elezioni del 4 marzo.Tutto ciò che attiene alle polemiche degli ultimi mesi - il tourbillon di accuse e veleni su Mps-Antonveneta, Banca Etruria,, il caso Renzi-De Benedetti, l'opacità intorno al fallimento delle banche venete, etc. - non entrerà invece nella relazione conclusiva. E' stato deciso che il documento finale dovrà contenere infatti solo proposte, relegando i temi di scontro alle relazioni che verranno presentate dai singoli partiti: rapporti che non saranno messi in votazione, ma allegati al documento finale.