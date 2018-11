Conto per aiutare i veneti in banca: «5 euro di commissione, immorale»

COME AIUTARE

«Se fosse vero quello che, purtroppo, da più parti, mi è stato segnalato, sarebbe veramente desolante: perchécolpiti dallo trovo a dir poco indegno»: la denuncia viene dal, del gruppo Zaia Presidente, che preannuncia sulla questione unaa risposta immediata.L'esponente leghista vuole approfondire «la notizia secondo cui alcuni istituti di credito richiedono fino a 5 euro per i costi di gestione legati ai bonifici del conto corrente appositamente aperto a favore delle popolazioni venete colpite dal maltempo. Non voglio credere che alcuni di questi possano arrivare a richiedere fino a 5 euro ai cittadini che chiedono di fare del bene ad altre persone che sono in difficoltà - sostiene -. Se così fosse, sarebbeed». Per Michieletto, «mai come in questa occasione anche le banche possano, e anzi debbano, fare la loro parte: si sospendano i mutui, piuttosto, a carico dei cittadini delle zone interessate dal maltempo, si aiuti la ripresa delle Province colpite finanziando progetti ed investimenti».Intantoinforma che ha azzerato le commissioni sui bonifici fatti allo sportello e online a favore del conto corrente per la raccolta fondi “Veneto in ginocchio”. Qualora fossero state addebitate delle spese, in considerazione della finalità dei versamenti, la banca è a disposizione per rimborsarle.