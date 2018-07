Tutti in autostrada: rallentamenti e code per tutto il fine settimana

di P.T.

Sabato 21 luglio

Domenica 22 luglio

FRIULI e VENETO -fin dal mattino sullaA23 Palmanova Udine dove arrivano i flussi in entrata dal confine con l’Austria, tanto che già alle 8 e 30 a chi arrivava da Tarvisio veniva consigliato di uscire a Udine Sud e di seguire il. Alla 10 e 30 è stataanche l’entrata diin direzione nodo di Palmanova, per evitare che chi si immetteva in A23 si trovasse davanti a un muro di auto. Alle 13.30 si registravano 2 chilometri di coda alla barriera di Ugovizza.A metà mattinata la coda era a tratti fra San Giorgio e Latisana in direzione Trieste, qualche rallentamento veniva segnalato, in uscita, al Lisert e a Latisana, sia in entrata sia in uscita. Alle 13.30 si registrano 2 km di coda alla barriera delAlle 12 la coda a tratti interessava tutto il tratto San Stino di Livenza nodo di Palmanova in direzione Trieste, mentre sulla A23 i chilometri di coda erano 9 tra Udine Sud e l’interconnessione A4/A23. Non si tratta di colonne ferme, ma di code che si muovono lentamente o soggette al fenomeno degli. Molto elevati, e non potrebbe essere altrimenti, i transiti che superano i 2mila e 600 veicoli ora prima di Portogruaro. Code a Noventa e code al casello di Latisana. Da Trieste a Portogruaro si viaggia in coda, lentamente, in ambo le direzioni di marcia.L’autostrada A4 Venezia Trieste sarà chiusa per lavori dalle 21 di oggi, 21 luglio, alle 6 del mattino di domani 22 luglio nel tratto compreso fra Latisana e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) in entrambe le direzioni. Sarà interdetta al traffico l’entrata di Latisana, in direzione Trieste e quella di San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni. Chiuse dalle 18 anche le aree di servizio di Gonars Nord, direzione Venezia, e di Gonars Sud, direzione Trieste.: transiti elevati tutta la giornata in A4, in direzione Trieste, con possibili rallentamenti o code in uscita alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli che portano alle località di mare, mentre in direzione Venezia il traffico sarà intenso durante l’intera giornata. Lungo la A23, in direzione Palmanova, i flussi di veicoli saranno intensi, al mattino, in particolare, ci saranno possibili rallentamenti o code in corrispondenza del bivio A23/A4 (nodo di Palmanova). Più fluido, ma pur sempre sostenuto, il traffico in direzione Tarvisio. In A57, in entrambe le direzioni, il traffico sarà intenso al mattino, per diventare sostenuto nel pomeriggio.: lo stop per i mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22; il traffico sarà sostenuto al mattino in A4, in entrambe le direzioni. Più fluido, invece, il traffico nel pomeriggio, sempre in entrambe le direzioni, sostenuto invece nelle ore serali in direzione Venezia. Lungo la A57, il traffico sarà sostenuto al mattino in direzione Trieste.