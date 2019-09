Giustificazione sì, giustificazione no: lo sciopero sul clima divide i presidi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - La circolare del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha preso in contropiede i presidi veneti. L'invito rivolto ai dirigenti scolastici a non considerare assenti gli studenti che domani scenderanno in piazza con Friday for Future, il movimento di protesta globale per la salvaguardia del clima, ha creato una spaccatura tra i presidi che hanno preso alla lettera e con entusiasmo la direttiva (nella quale però si sottolinea che ogni istituto è autonomo nella decisione finale) e quelli che invece, di fatto, non la seguiranno. Senza considerare i corto circuiti tra uffici scolastici e istituti.