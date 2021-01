Cinghiali in autostrada, chiusa la A4

VENEZIA-TRIESTE - Tratto autostradale della A4 tra Palmanova e Villesse (bivio A4/A34) chiuso stamani - 16 gennaio - in entrambe le direzioni a causa della presenza di un branco di cinghiali (5 animali selvatici) su entrambe le carreggiate. Sono state istituite le uscite obbligatorie a Palmanova in direzione Trieste e Villesse in direzione Venezia.

Sul posto ci sono il personale di Autovie Venete, la polizia stradale e i veterinari dell’Azienda sanitaria. Autovie ricorda inoltre che fino alle ore 08,00 di domenica 17 gennaio non è consentito percorrere il ramo Udine – Trieste del bivio di Palmanova (A4/A23) per il completamento del nuovo cavalcavia sulla direttrice di marcia. Chi proviene dalla A23 (Udine/ Tarvisio) ed è diretto a Trieste deve uscire al casello di Udine Sud percorrere la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle e rientrare a Villesse

Ultimo aggiornamento: 10:55

