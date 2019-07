di Marco Corazza

QUANDO IL CIELO FA PAURA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'improvviso il cielo si è fatto scuro, sullacadono. Verso le 15 di oggi pomeriggio il tempo è decisamente cambiato. Dopo l'arrivo dell nuvole nere il tempo non riservava niente di buono. All'improvviso ha iniziato a piovere in gran parte della Bassa, fino a Lignano. A San Giorgio laha lasciato il segno, tanto che gli automobilisti si sono dovuti fermare per oltre 10 minuti prima di riprendere il viaggio. Grandine anche a, dove però la perturbazione è stata più clemente. Danni inevitabili per l'agricoltura, che devono però inevitabilmente ancora essere quantificati.Anche nel Veneziano il maltempo sta creando problemi, particolarmente impressionante la grandinata nel Portogruarese che ha imbiancato le strade come se fosse caduta neve.Dal Friuli verso Portogruaro, fino a Mestre e la laguna. Le grandinate non hanno risparmiato il territorio veneziano. Mestre. Vento, nubi nere e poi chicchi di grandine come biglie /Video