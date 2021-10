I più indisciplinati sulla strada? I ciclisti: secondo la maggioranza (relativa, 47%) degli intervistati da Demos per l'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, sono loro a ignorare con maggiore frequenza il codice della strada. Escludendo coloro che utilizzano i mezzi per lavoro -come camionisti, furgonisti, tassisti- sono quindi i patiti delle due ruote ad essere più frequentemente giudicati poco attenti alle regole della strada. Seguono,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati