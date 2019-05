Cantieri a Portogruaro, chiusa martedì notte la rampa A4-A28

VENEZIA - Avanzano i lavori della terza corsia sulla A4 che ora interesseranno anche il nodo di Portogruaro dove la A4 si interconnette con la A28 Portogruaro- Conegliano.



Dalla mezzanotte del 7 maggio e fino alle 5 di mercoledì 8, sarà chiusa la rampa di collegamento tra la carreggiata in direzione Trieste dell' autostrada A4 e quella in direzione Conegliano della A28. Quindi chi proviene da Venezia ed è diretto verso Portogruaro e Pordenone dovrà uscire a San Stino di Livenza, percorrere la viabilità ordinaria, (segnaletica gialla in loco) e rientrare al casello di Portogruaro.



I lavori: già dalla serata di lunedì 6 maggio verranno posizionate in prossimità dell'area di raccordo tra le due autostrade, in direzione Trieste, le barriere di sicurezza; le corsie di marcia e di sorpasso verranno alternativamente chiuse a tratti, consentendo comunque il passaggio di mezzi pesanti e veicoli leggeri. Il cantiere si svilupperà per 6,5 chilometri.



Verrà chiusa la corsia di emergenza mentre le due corsie di marcia, segnalate da una nuova segnaletica gialla, subiranno un restringimento. In questo tratto il limite massimo di velocità varierà dai 60 agli 80 km/h. Mercoledì il cantiere raggiungerà il nodo di Portogruaro. A essere interessata sarà, in questa fase, la prima parte della rampa di decelerazione che collega la A4 ( Udine- Trieste) con la A 28 ( Pordenone-Conegliano), quella di accelerazione per chi proviene da Portogruaro ed è diretto verso Trieste, è già stata interessata dal restringimento. Verranno posizionati i new jersey e il limite di velocità abbassato dai 50 a 30 km/h.



Chi è diretto verso la A28 dovrà uscire al casello di San Stino di Livenza, seguire le indicazioni per la SS 14 della Venezia Giulia (via Triestina), proseguire fino alla SP 251 (viale Pordenone) e imboccare l'autostrada a Portogruaro.

