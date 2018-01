Con pioggia e gelo l'asfalto cede in A4: chiusa una notte per il ripristino

di P. T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRIULI E VENETO -A4, dalle 20 di venerdì 5, alle 8 del mattino di sabato 6 gennaio nel tratto compreso fra, in direzione Venezia. La chiusura è necessaria per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione.L’infatti è stato messo a dura prova a causa delle ingentidei giorni scorsi che hanno provocato leggeriin alcuni punti della carreggiata. Utilizzato su tutta la rete di Autovie, l'asfalto drenante rappresenta un ottimo deterrente all'effettoma si usura più facilmente e quindi va ripristinato spesso, soprattutto in presenza di, anche se leggeri. In seguito alla chiusura, chi proviene da Trieste dovrà uscire obbligatoriamente a Latisana e potrà rientrare in autostrada al casello di Portogruaro. Tutti i percorsi alternativi saranno segnalati sul posto.