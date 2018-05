Chicago, storia, sogni ma anche delusioni degli italiani d'America

di Angela Pederiva

La chiamano Windy City, ma non è per via del vento che pure soffia dal lago Michigan e sferza l'omonima Avenue, tempio del lusso nella città del commercio e della finanza. «È un'allusione ai politici, che si riempiono la bocca di aria: parlano, parlano e parlano», traduce con un sorriso, volto e anima del localein Wells Street, arrivato da Lodi quand'era ragazzo per uno stage in cucina e diventato in carriera un ristoratore da due milioni di ostriche, servite anche a Barack Obama. Eccoci nella loro metropoli, la Chicago dell'ex presidente degli Stati Uniti ma anche dei tanti italiani che hanno trovato l'America qui, nell'Illinois che in questo 2018 sta per compiere i suoi primi duecento anni.Era il 3 dicembre 1818 quando veniva fondato il ventunesimo Stato della Federazione, terra ad alto tasso bianco-rosso-verde. «Il 7 per cento della popolazione è di origine italiana: i nostri connazionali e loro discendenti sono fra 200 e 300mila», stima, figlio di un abruzzese e di una laziale, storico dell'emigrazione e docente alla Loyola University, oltre che direttore della biblioteca di Casa Italia. Nella quiete di Stone Park, paesino nella contea di Cook il cui sindaco è il calabres, sorge la struttura a cui da vent'anni fanno riferimento decine di enti e associazioni degli italoamericani. Ci arriviamo con l'auto guidata da Francisco, autista ispano-americano di Uber che pur detestando Trump si dice deluso da Obama: «All'inizio ha fatto delle buone cose, ma poi si è messo a pensare solo ai sussidi per i poveri, trascurando quelli come me che mantengono la famiglia lavorando duro».