Chiara Ferragni, l'inchiesta verso l'ipotesi di truffa: nuove email con la Balocco all'esame dei pm

Nuova svolta nel caso Ferragni.

La relazione

La relazione depositata oggi dalla Gdf in Procura a Milano sul caso del pandoro griffato Chiara Ferragni e prodotto dalla Balocco, potrebbe infatti modificare la prospettiva accusatoria dell'indagine, al momento senza indagati e titolo di reato. Da quanto si è appreso, per via di una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell'Antitrust, l'ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa.

Le email

Da quanto si apprende sono stati consegnati più allegati rispetto alla vendita dei pandoro e partendo da quanto già acquisito dall'Antitrust si sono valorizzati alcuni aspetti già emersi nelle carte del Garante, inoltre sono state acquisite le mail tra il gruppo dolciario e l'imprenditrice digitale che presenterebbero degli aspetti che hanno catturato l'attenzione degli inquirenti. Aspetti su cui ora la procura di Milano dovrà trarre le sue conclusioni: se inizialmente il reato di truffa era stato 'scartatò, ora gli elementi raccolti sembrerebbero avallare questa ipotesi di reato.