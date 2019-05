Tra le auto in centro a Merano spuntano due giovani corna spaventate

MERANO - Un giovane cervo si è perso durante la notte fino ad arrivare nel centro di Merano, in Alto Adige. In mattinata è stato visto da molte persone in mezzo al traffico e, spaventato, è fuggito fino al gola del Gilf, dove è rimasto bloccato senza poter risalire. Sul posto sono intervenuti quindi i vigili del fuoco volontari assieme ai guardacaccia provinciali, che dopo alcune manovre sono riusciti a catturare l'animale per poi trasportarlo in un luogo sicuro e rimetterlo in libertà.

