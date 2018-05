La Regione Veneto dice stop ai cervelli in fuga: stanziato un milione e mezzo di euro

Basta cervelli veneti in fuga all'estero, la Regione stanzia un milione e mezzo di euro per attirare ricercatori e creare occasioni di incontro, scambio e competizione, interregionale e transnazionale. L'obiettivo è quello di trattenere laureati e diplomati del territorio, attirare i"cervelli in fuga" e invertire la tendenza verso l'estero dei laureati e diplomati veneti.



Ad essere finanziati sarano proposte e progetti di innovazione sociale e di inclusione, che favoriscano il rientro di lavoratori qualificati, o meglio la "circolarità" dei "cervelli". I progetti potranno prevedere "maratone" per sviluppare progetti innovativi, in campo tecnologico o sociale o culturale, eventi di animazione del territorio, scambi internazionali, il coinvolgimento diretto delle imprese nel progettare poli di attrazione di ricercatori e idee innovative,"borse di rientro" per quei ragazzi partiti dal Veneto che si sono specializzati all'estero.

