Cavallino Bianco, costretto alla chiusura per 10 giorni l'hotel "no mask" di San Candido

Una bufera sul notissimo hotel Cavallino Bianco a San Candido. Tutto nasce dall'intransigenza dell'albergatore Hannes Kuehebacher, citato da Rai Suedtirol, secondo il quale «le misure anti-Covid servono alla politica per sottomettere i cittadini». È di oggi la decisione della provincia autonoma di Bolzano di chiudere il Cavallino Bianco di San Candido per 10 giorni a causa della ripetuta inosservanza delle misure anti-Covid. Ad imporlo l'ordinanza firmata del governatore Arno Kompatscher.

Qui invece si può entrare senza mascherina, né greenpass !

Hotel CavallinoBianco San Candido (BZ) ‼️👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/qcnq2p0HHD — Roberta Rossi (@Mibavi1) July 20, 2021

La chiusura - conferma Kompatscher all'ANSA - scatterà il 5 agosto: «Una chiusura immediata non è possibile perché attualmente nella struttura non ci sono casi Covid. Le forze dell'ordine nelle ultime settimane hanno effettuato quattro sopralluoghi nell'albergo no mask».