La causa infinita contro Galan: il caso si chiude dopo "soli" 24 anni

di Angela Pederiva

In un quarto di secolo Giancarlo Galan ha fatto in tempo ad essere eletto per 3 volte presidente della Regione e per altre 3 parlamentare, nonché a venire nominato ministro di due dicasteri e a patteggiare per lo scandalo Mose. Insomma, l'ex Doge è riuscito a concludere perfino la sua carriera politica, prima che la macchina della giustizia definisse una causa civile che lo riguarda, ma tant'è. Con la sentenza depositata nei giorni scorsi, la Cassazione ha scritto l'ultima parola in calce ad una vicenda...