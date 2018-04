Catturato l'orso Mirtillo: pesa 163 kg, ha 6 anni e arriva dalla Slovenia

di Paola Treppo

​ALTA VAL TORRE - Catturato nelle foreste delle, in Alta Val Torre, a Lusevera, un'esemplare dimaschio di, di 5-6 anni di età. É il terzo orso catturato nella zona dal 2013 ed è il primo nell’ambito del progetto Nat2Care.Il plantigrado è stato catturato nel stesso sito dove sono stati catturati l'orso Alessandro e l'orsoi. I dati del collare permetteranno di conoscere meglio i suoi spostamenti. Le analisi genetiche daranno indicazioni, invece, sulla sua origine, cioè se proveniente dalla popolazione slovena o da quella trentina come M4-Francesco, che tutt'ora vive in; dalle immagini raccolte prima della cattura e confrontate con quelle del 2017 potrebbe essere un orso di origineLe attività di cattura e monitoraggio sono state realizzate nell'ambito del progetto Interregche ha come lead partner il Parco Prealpi Giulie, e partner il Parco Dolomiti Friulane, l'Università di Udine, il Parco nazionale del Triglav, Nacklo e l'Istituto di biologia della Slovenia. L’orso è stato catturato da un team misto dell'Università di Udine e del Corpo Forestale Regionale. Ad alcune fasi della cattura hanno contribuito i volontari dell'associazione Villaggio degli orsi e studenti e tirocinanti dell’Università di Udine e di altri atenei italiani.L’animale è entrato nellaintorno alle 23 della notte tra giovedì e venerdì 13 aprile; è stato sedato, pesato, sottoposto a prelievi di pelo e sangue, e dotato di. Alle 4 si è risvegliato e ha incominciato a mettersi in cammino. Sarà monitorato per un massimo di 12-18 mesi.«Per la prima volta - spiega, ricercatore presso il Dipartimento di scienze agro-alimentari e animali, che dirige e coordina gli studi sulla fauna selvatica per l’Università di Udine -, il nome dell'orso è stato deciso tra una serie di nomi risultati vincitori di un vero e proprio concorso e votazione fatta dai ragazzi della scuola media inferiore Tiepolo diche ha partecipato a un'incontro del progetto Nat2Care. Il suo nome è Mirtillo».