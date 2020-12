«Case di riposo chi non vuole il vaccino deve dirlo»

VENEZIA - Le dosi di vaccino destinate al Veneto sono arrivate ieri mattina a Padova per essere poi distribuite a tutte le Ulss. E grazie alla possibilità di ricavare una sesta dose dal flacone del vaccino Pfizer - nella fiala c’è infatti una maggiore quantità di farmaco rispetto a quella utilizzata domenica scorsa per il V-Day - si prevede di anticipare di circa una settimana la conclusione della fase 1 di vaccinazioni in Veneto, indicata originariamente tra il 21 e il 28 gennaio. Lo rende noto il direttore generale della Sanità regionale Luciano Flor, spiegando che il numero di 185mila unità di vaccino sale infatti a 222mila. Soprattutto, avendo più vaccini a disposizione a parità di consegne, i tempi di vaccinazione si abbattono significativamente e quindi anche i tempi di copertura vaccinale delle categorie della fase 1. Va ricordato che la prima fase prevede la vaccinazione di tutto il personale sanitario e delle Rsa, compresi i 30mila anziani ospiti. Per questi - ha detto il dg Flor - è stata prevista, proprio per accelerare i tempi ed evitare appesantimenti burocratici, la formula del dissenso: «Chi non vuole vaccinarsi deve dirlo».

