Case Ater, stangata sugli affitti: quadruplicati. Tutta colpa di un algoritmo

di Michele Fullin

Lo scorso anno laera stata approvata con lo scopo di porre fine alle molte storture della normativa precedente, come l'assegnazione vitalizia a prescindere dal comportamento e l'assurdo tetto di reddito a 107 mila euro per decadere dai benefici di una casa popolare. Questi erano gli scopi, ma quando, poco prima di Natale, la Regione ha rilasciato ilapplicativo con il quale calcolare i nuovi canoni d'affitto, nei Comuni e nelle Ater sono rimasti di stucco:L'allarme è partito da Venezia, quando con le prime simulazioni al computer sono saltati fuoriper quanto riguarda i nuovi canoni d'affitto, calcolati sul valore della situazione economica equivalente Isee. Questa tiene conto non solo del reddito, ma anche di depositi bancari ed eventuali quote di proprietà di immobili.