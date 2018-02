Casapound gira uno spot elettorale al Sacrario di Redipuglia

REDIPUGLIA - CasaPound ha scelto un simbolo della Grande Guerra per la propria campagna elettorale: oggi sul profilo Facebook del movimento è stato postato uno spot in cui il candidato premier, Simone Di Stefano, cammina con passo sicuro sul Sacrario di Redipuglia, dove sono custodite le spoglie di circa 100 mila soldati caduti nella prima Guerra mondiale.



Le immagini, della durata di poco più di un minuto e girate all'alba, vengono definite sullo stesso profilo Fb «video ufficiale di CasaPound per le elezioni del 4 marzo». Mentre Di Stefano sale lungo i gradini e le tombe del Sacrario, una voce racconta che «l'Italia è una grande nazione, costruita in 3 mila anni di storia e civiltà». Per aggiungere che, «nei momenti difficili, noi italiani abbiamo saputo unirci e combattere per difendere i nostri confini e quanto fatto dalle generazioni precedenti. Dobbiamo tornare a essere una nazione libera e forte». Quando Di Stefano arriva in cima al monumento, la voce conclude: «Oggi l'Italia è in pericolo, tocca a te difenderla. Questa volta vota più forte che puoi».



Il luogo sacro alla Patria è peraltro lo stesso dove il rapper Justin Owusu girò alcune scene del video della sua canzone "Chi sbaglia impara", alimentando numerose polemiche, rimediando accuse di "villipendio alla nazione" e una denuncia da parte del ministero della Difesa. A pochi mesi di distanza altra iniziativa che non mancherà di scatenare polemiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA