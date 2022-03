Caro gasolio, si ferma la pesca: da stanotte i pescherecci non usciranno in mare per una settimana

CIVITANOVA MARCHE - Da questa notte i pescherecci delle marinerie italiane non usciranno in mare. E sarà così tutta la settimana. La decisione, comunica l'Associazione produttori Pesca, è stata presa durante un'assemblea avvenuta a Civitanova Marche (Macerata) e che ha visto i rappresentanti dell'80% delle marinerie italiane: «Sciopero generale per tutti. Il caro gasolio non permette più di sostenere l'attività di pesca e il comparto ha deciso di fermarsi». Per mercoledì 9 marzo è previsto un incontro presso il ministero a Roma.