"Caro benzina" in Fvg: dal 2019 â€‹meno sconti per verde e diesel

di Maurizio Bait

Da gennaio meno sconti sul pieno di benzina delle auto di lusso in Friuli Venezia Giulia. E un beneficio ridotto per chi possieda un’auto alimentata a gasolio. Piuttosto meglio dirottare i fondi risparmiati in tal modo verso nuove forme di eco-incentivi per auto elettriche o ibride.È l’annuncio arrivato ieri mattina dall’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro (Fratelli d’Italia), che nel frattempo precisa la decisione – adottata dalla Giunta Fedriga – di confermare fino a dicembre prossimo le riduzioni attualmente in vigore: 21 centesimi al litro di benzina e 14 al litro di gasolio nei Comuni ricompresi nella