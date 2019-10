di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sono 224 i medici, laureati e abilitati ma non specializzati , pronti a lavorare nei Pronto Soccorso del Veneto. L’ha annunciato ieri il governatore Luca Zaia, alla chiusura dei termini per l’adesione all’avviso emanato un mese fa dalla Regione, che nel frattempo ha pubblicato pure il bando per le disponibilità riguardanti l’area Internistica: «In un mare di teorie facciamo qualcosa di concreto». Fra i candidati c’è anche Carlo Santucci , il dottore laziale che durante l’estate aveva salvato una turista toscana da un arresto cardiaco sul treno delle Dolomiti : nello scorso fine settimana il soccorritore ha riabbracciato Letizia Bevanati, che ora sta bene, in un incontro con la sua famiglia «carico di emozione». Carlo ha rivisto Letizia sabato, nel parco di Villa Borghese. Sotto il sole dell’ottobrata romana, il 33enne e la 40enne si sono ritrovati come in quel 27 agosto: lui entusiasta e lei con il marito e la figlioletta, ma questa volta anche con un palloncino rosso, simbolo dell’organo che il medico aveva fatto ricominciare a battere