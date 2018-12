È il Capodanno più caldo del secolo in Alto Adige

BOLZANO - Quello del 2018 è il Capodanno più caldo degli ultimi 100 anni, dall'inizio delle rilevazioni meteorologiche, in Alto Adige. Nella Val d'Adige oggi si registrano infatti 15 gradi sopra lo zero, sottolinea il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.



I partecipanti della BoClassic, la tradizionale gara podistica di San Silvestro a Bolzano, apprezzeranno le temperature miti, visto che di solito si corre con temperature intorno a zero gradi. Nei centri sciistici in questi giorni si registra il pienone. Le piste sono in perfette condizioni grazie ai cannoni spara neve, mentre la neve naturale si fa ancora attendere.

