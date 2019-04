di Angela Pederiva

VENEZIA - L'inchiesta non è finita qui: sotto la lente della magistratura di Venezia c'è un altro centinaio di imprenditori, probabilmente veneti. Il dato è emerso all'indomani dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari David Calabria, che ha accolto le istanze di sequestro avanzate dal procuratore aggiunto Stefano Ancilotto in relazione ai capitali sottratti all'erario e riconducibili alla ventina di industriali citati nel provvedimento. Un giro di evasione e riciclaggio per cui sono...