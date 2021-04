Sparisce il cane e scatta il ricatto sessuale, la denuncia: «Il mio Amadeus annegato dai suoi rapitori»

TRENTO - Il bellissimo bovaro del Bernese era scomparso dalla casa dei suoi proprietari poco più di 15 giorni fa e subito erano partite le ricerche anche con post su Facebook chiedendo di chiamare in caso di avvistamenti del loro Amadeus. Ieri il triste epilogo con il ritrovamento del cane annegato a Rallo nella vasca delel acque nere.

Il ricatto sessuale

«Prima ho ricevuto una telefonata – spiega Morena, la proprietaria - poi sono iniziati ad arrivare i messaggi. Dopo qualche scambio generico mi è stato detto che il cane lo avrei potuto riavere in cambio di foto sexy. Ho avvertito subito i Carabinieri che mi hanno consigliato di non rispondere più e che avrebbero agito».

L'altra mattina - 6 aprile - il triste epilogo: “Il mio Amadeus è stato ucciso perchè lui aveva paura dell’acqua. In più non solo è inspiegabile come possa essere arrivato al depuratore di Rallo, ma anche come sia finito nella vasca dal momento che l’area è recintata e a detta degli operatori non è mai successo che un animale finisse dentro la vasca, morendo annegato”.

Il cane sarebbe stato rapito da casa a scopo d’estorsione. Il post su Facebook aveva riscosso un successo enorme con oltre 10 mila condivisioni e forse chi lo teneva nascosto a poi pensato di disfarsene.