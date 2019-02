Camorra in Veneto, arrestato anche l'ultimo dei 50 coinvolti nel blitz

VENEZIA - Nel proseguo dell' operazione eseguita due giorni fa contro la Camorra in Veneto dalla Polizia di Venezia e la Guardia di finanza di Trieste, nel primo pomeriggio di oggi è stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile di Caserta33 anni.L'arresto è avvenuto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Venezia Marta Paccagnella, in quanto Puoti - l'unico inizialmente sfuggito ai 50 arresti (di cui tre ai domiciliari) - è ritenuto responsabile dei reati die spaccio di sostanze stupefacenti. Puoti è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Frosinone