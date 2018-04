Camerun, Andrea il veneto rapito e liberato chiama a casa: «Sto bene»

IL SEQUESTRO

VICENZA - Sta bene e dovrebbe fare rientro presto in Veneto, uno dei turisti italiani sequestrato ine poi tornato libero assieme agli altri dopo poche ore. L'uomo, 51 anni, originario die residente da qualche anno nel veronese, a Soave, è riuscito a contattare a casa i famigliari, in particolare la moglie, tranquillizzandoli sulle proprie condizioni di salute e assicurando di non aver subito nessuna violenza: «sto bene ha detto». I turisti, ripartendo dal Burkina Faso, sarebbero ora diretti in Ciad, da dove prenderanno il volo aereo che li riporterà nei rispettivi Stati. Sembra che Calderato si trovasse in Africa per trascorrere alcuni giorni di ferie.---> camerun_sequestro_ostaggi_italiani_liberati_4_aprile_2018-3647547.html