Due giorni di grande caldo: la protezione civile dichiara lo stato di allerta climatico per disagio fisico

VENEZIA - La Protezione civile ha dichiarato lo stato di allerta climatico per disagio fisico per domani, 17 agosto, e per il 18 specie lungo la zona costiera del Veneto. Una decisione presa a seguito delle previsioni contenute nel bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per il Veneto emesso oggi, 16 agosto, dall'Arpav sulla base delle condizioni meteo.

La protezione civile ricorda che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800535535 realizzato con la collaborazione del servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione civile è attivo il numero verde 800990009.