Spot choc dei comuni della Locride: «Venite in vacanza da noi, al Nord ci si ammala», dura replica dell'Anci

REGGIO CALABRIA/TREVISO - Uno spot choccante dei Comuni della Locride per promuovere il turismo al Sud a dispetto del Nord, dove andare in vacanza, a parere dei Comuni calabresi, potrebbe essere un azzardo. «Politiche ambientali sanitarie e suicide orientate al business hanno distrutto la sanità e consentito all'inquinamento di esplodere e causato migliaia di morti», recita il claim della pubblicità promossa dall'Associazione dei Comuni della Locride. E poi: «In Calabria il distanziamento sociale si pratica da 3000 anni. Una forma di civiltà e di rispetto che ha preservato queste terre da un contagio di massa avvenuto altrove».

Il claim della campagna è «Riviera dei Gelsomini - La Calabria da scoprire»: la costa Ionica, zona balneare tra le più belle d'Italia ma fra le meno conosciute. Lo spot di 2 minuti esordisce con alcune immagini delle spiagge del Nord Italia come Jesolo, Rimini o Rapallo, affollatissime anche in queste ore e «dove il distanziamento sociale è una chimera» scandisce implacabile il sottotesto.

GUARDA



Poi le immagini sfumano sul Sud: spiagge sterminate e mozzafiato della Locride, di Africo, di Bianco, di Caraffa del Bianco, di Locri, di Siderno per non parlare dell'Aspromonte incontaminato e selvaggio, dove primeggia San Luca borgo che ha dato i natali a Corrado Alvaro. Nello spot viene celebrata la cultura dell'accoglienza meridionale e la possibilità di trascorrere una vacanza sicura.

LA DURA REPLICA

"Vergogna, vergogna, vergogna. Non c'è altro commento per questa campagna pubblicitaria che non ha il minimo rispetto di quando successo al Nord in questi mesi e che ha visto morire medici, infermieri, farmacisti ed in alcuni casi anche sindaci che sono stati fino all'ultimo minuto in trincea a fianco dei cittadini. Chi oggi lancia questo spot lucra anche su questo e non porta alcun rispetto per il territorio e per le comunità" così il Presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso, Mario Conte, commenta così lo spot dell'associazione dei Comuni della Locride che utilizza lo slogan »venite in vacanza da noi, al Nord ci si ammala« citando »tra gli altri anche Jesolo«. »Questi Comuni dovrebbero imparare dal Veneto che grazie ai sindaci ed alla Regione ha saputo far fronte ad un'emergenza straordinaria ed ora ci siamo rimboccati le macchine per far ripartire l'economia ed il turismo - aggiunge Conte -.Mi sorprende e mi lascia senza parole che questa campagna arrivi proprio dai Comuni e dai sindaci che tra loro sono solidali e si contraddistinguono per la capacità di fare squadra. I sindaci hanno un solo colore che è quello della fascia che portano«. Il presidente di Anci Veneto si augura »che la campagna sia ritirata e si chiede scusa al più presto non solo ai Comuni del Nord, ma anche a tutti i ristoratori e operatori turistici che stanno cercando di salvare le loro attività - conclude -. Dietro queste persone ci sono famiglie, giovani e tanti lavoratori che spesso arrivano proprio da quei luoghi che oggi compiono un attacco vile e vergognoso per chi è stato vittima del virus«.

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA