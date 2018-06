Tragedia sulle Dolomiti: cade aereo da turismo: morto pilota, grave allieva

Un aereo da turismo è precipitato nelle Dolomiti in Trentino. Il bilancio è di un morto e una donna ferita gravemente. L'incidente è avvenuto nella zona di Monte Croce nella catena del Lagorai. Il velivolo sarebbe partito dall'aeroporto di Bolzano.



Alcuni escursionisti hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti oltre all'elicottero di Trentino Emergenza anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino. L'uomo è morto sul posto, la donna è stata trasportata all'ospedale di Bolzano. Anche i Carabinieri sono sul posto per i primi rilievi.



La vittima è un pilota di 48 anni altoatesino, la ferita è una giovane allieva, anch'essa altoatesina, che sedeva al suo fianco. Il velivolo è precipitato sull'altopiano di Piné, in una zona boschiva vicino ad una pietraia a 2.100 metri di quota.

