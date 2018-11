Caccia e pesca sportiva, Zaia revoca il divieto con alcune eccezioni

VENEZIA - Con due decreti siglati oggi, 2 novembre, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha revocato il divieto temporaneo di caccia e di pesca dilettantistica sportiva per i giorni 3 e 4 novembre 2018.



Per quanto riguarda la caccia, il divieto rimane in vigore limitatamente all'intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno e alla porzione di territorio amministrativo della Provincia di Vicenza posti al di sopra del limite della zona faunistica delle Alpi, secondo la individuazione vigente, e come indicato dalla cartografia allegata al piano faunistico venatorio regionale 2007-2012. Il divieto relativo all'attività di pesca dilettantistica e sportiva rimane in vigore anche il 3 e 4 novembre per il solo territorio della Provincia di Belluno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA