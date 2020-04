Caccia e pesca, l'assessore Pan: «Aiuto al mondo venatorio, rilancio acquacoltura»

VENEZIA - Interventi della Regione per facilitare il rispetto delle misure di restrizione e distanziamento connesse all’emergenza Covid 19, anche nel mondo venatorio. E si programma un rilancio del settore pesca. «La Giunta ha prorogato al 18 settembre il termine ultimo per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020 - dice l'assessore Giuseppe Pan - . Il termine ordinario, già oggetto di una prima proroga, cadeva proprio nel periodo di prima e più restrittiva attuazione delle misure di distanziamento sociale; per questo abbiamo anche voluto prevedere delle ulteriori misure, procedurali ed organizzative, per limitare gli spostamenti e ridurre al minimo gli assembramenti. Sarà così possibile restituire il tesserino della passata stagione venatoria nel momento del ritiro di quello per la prossima stagione. Abbiano anche voluto promuovere tra i cacciatori la possibilità di provvedere alla restituzione in forma collettiva, delegando le proprie associazioni o gli Ambiti territoriali o i Comprensori alpini di caccia, prevedendo anche, da parte delle nostre strutture territoriali, la ricezione contingentata e su appuntamento, in modo da ridurre al minimo le occasioni di assembramento».



Con lo stesso provvedimento, prosegue ancora Pan, sempre al fine di contingentare e limitare spostamenti e assembramenti, è stata prorogata la convocazione delle assemblee per l'approvazione dei rendiconti finanziari degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini al prossimo 31 ottobre, in coincidenza con altri appuntamenti assembleari. «Il provvedimento prevede il coinvolgimento delle associazioni venatorie per favorire l'attuazione di queste misure e la disponibilità delle strutture regionali ad attivare idonee modalità di accesso all'utenza. Anche in questo caso - conclude l'assessore - è solo con il concorso attivo di tutti che possiamo ottenere i risultati che hanno portato la nostra Regione ad essere citata come esempio nel contenimento di Covid 19».



Pan, inoltre, durante un incontro di aggiornamento in videoconferenza, con i rappresentanti della pesca e dell'acquacultura e con la partecipazione attiva dell'eurodeputata Rosanna Conte, membro della Commissione europea per la pesca, ha spiegato: «Nei momenti di criticità nascono le idee più interessanti per lo sviluppo ed in questo senso intendo portare avanti un piano veneto specifico per rilanciare il settore della pesca, all'attenzione del Ministro Teresa Bellanova, per ottenere risorse certe e specifiche per i tremila pescatori veneti. Contiamo inoltre sul prezioso supporto dell'eurodeputata, Rosanna Conte, per un sostegno in Europa. Intendiamo istituire un fondo di rotazione e mutualistico, come esiste già in agricoltura, che restituisca liquidità alla pesca e all'acquacoltura in una logica di competitività di mercato».



La notizia più significativa riguarda inoltre la proroga al 4 giugno delle scadenze dei bandi in corso. Un mese in più, quindi, per presentare le istanze di contributo utili in questo momento per fronteggiare la forte crisi che sta colpendo il comparto. «Il Consiglio regionale ha approvato la variazione di bilancio dedicata ai fondi Cogevo e quelli per la laguna di Caleri, a compenso delle morie e dei fermi pesca - spiega l'assessore Pan -, ma il nostro impegno non si ferma qui. Abbiamo racimolato 8 milioni di euro del Feamp regionale che andranno ad aggiungersi alla quota che sarà destinata dall'autorità di gestione al comparto. Percentuale che ancora non è ancora stata stabilita sul plafond totale di 100 milioni di euro».