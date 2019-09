​Caccia ai lupi, sì o no? La sfida animalista all'interno della Lega

di Alda Vanzan

VENEZIA Il quesito è: vincerà l'ala più animalista della Lega, quella che, per dirla con il governatore Luca Zaia, non si spara a Bambi e, di riflesso, neanche ai lupacchiotti? O la spunterà l'ala più vicina ai malgari e agli agricoltori della Lessinia e dell'Altopiano di Asiago, dove le predazioni dei lupi hanno raggiunto livelli impressionanti, tanto che la stessa Regione ha raddoppiato i fondi per prevenire i danni a greggi e mandrie? A «stanare» - parola sua - la Lega dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dato il via libera all'abbattimento di lupi in Trentino Alto Adige con la motivazione che si tratta di Province autonome, sarà il capogruppo di Fratelli d'Italia, e componente della maggioranza che sostiene Zaia,. Il quale dice: «Alla luce della sentenza della Consulta, porterò in approvazione in Terza commissione del consiglio regionale del Veneto la mia proposta di legge per gli