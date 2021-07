Nuova stagione di caccia: in Veneto doppiette in campo dal 19 settembre

VENEZIA - La stagione venatoria in Veneto aprirà domenica 19 settembre e si chiuderà lunedì 31 gennaio

2022. Lo ha stabilito la Giunta regionale, che ha approvato il calendario venatorio 2021-2022 con il parere positivo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra).

Il calendario prevede anche per quest'anno alcune giornate di preapertura (dal primo al 6 settembre) per le specie merlo, ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia.

Viene confermata la caccia al colombaccio, il primo e 2 settembre, anche in considerazione del buono stato della popolazione nel territorio regionale. Via libera anche per la preapertura alla specie tortora il primo e 2 settembre prossimi. Il numero delle giornate settimanali di caccia non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre. «Anche quest'anno - dichiara l'assessore regionale alla caccia, Cristiano Corazzari - il lungo e approfondito lavoro istruttorio, ha prodotto un calendario equilibrato, rispettoso dell'ambiente, delle normative europee e nazionali, della consistenza numerica delle diverse specie e del diritto dei cacciatori ad esercitare la loro passione».