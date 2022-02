Buono scuola Veneto, bando per l'Anno scolastico 2021-2022

La Giunta regionale del Veneto ha deliberato oggi l'approvazione del nuovo bando per la concessione del contributo regionale «Buono-Scuola» per l'Anno scolastico-formativo 2021-2022. «Il Buono-Scuola rappresenta uno strumento significativo, oggi più che mai, per offrire alle famiglie venete la possibilità di effettuare una libera scelta educativa per i propri figli - spiega l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan -. E' una delle principali politiche regionali a sostegno delle famiglie, avviata già dall'A.S. 2000-2001, che ha sostenuto nell'arco degli anni oltre 200.000 beneficiari, assegnando risorse per 160.000.000 euro. Inoltre è un'iniziativa unica nel panorama nazionale perché sostiene anche gli studenti con diversa abilità, erogando alle famiglie contributi di notevole entità al fine del raggiungimento del successo scolastico».

Il Buono-Scuola infatti è destinato alla copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza nonché dell'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, esclusivamente in orario scolastico, a favore delle famiglie degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e di formazione. Il bilancio regionale di previsione 2022-2024 ha stanziato per l'iniziativa 4.271.000 euro. Lo stanziamento dello scorso anno ha permesso di erogare il buono a 5.105 studenti, dei quali 437 con disabilità.