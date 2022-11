Tragedia in Val di Non, trovato morto nei boschi il sindaco Pozzatti. L'allarme dato dal figlio

TRENTO - Val di Non in lutto: il sindaco di Bresimo, Giuliano Pozzatti, 62 anni, è stato trovato morto questa notte nei boschi. Pare che il primo cittadino fosse uscito ieri pomeriggio - 19 novembre - in compagnia del figlio per andare a caccia. I due si erano poi divisi, l'allarme è scattato in serata dal giovane e sono iniziate subito le ricerche. I boschi sono stati battuti dai vigili del fuoco, Soccorso Alpino, sul posto i carabinieri di Cles e Rumo che hanno escluso l'incidente di caccia.

Il tragico ritrovamento poco dopo le 22. Le cause sarebbero un malore o una caduta accidentale: è stato ritrovato senza vita nei pressi di malga Binasia.

Chi era

Giuliano Pozzatti, sindaco di Bresimo dal 2020, era geometra e aveva uno studio a Cles. Era stato eletto nel 2020.