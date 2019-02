Il presidente replica a Toninelli: «Autostrada è pubblica da 60 anni, e non è una "mangiatoia"»

Il Land Tirolo respinge le critiche sollevate dagli autotrasportatori italiani di Anita. Secondo la vice governatrice Ingrid Felipe (Verdi), «si tratta di affermazioni populiste e infondate». Felipe precisa che «dopo un confronto con il governatore altoatesino Arno Kompatscher, il Tirolo aveva sospeso il divieto dei tir del fine settimana per alleggerire la situazione a sud del Brennero». «Non porta da nessuna parte accusarsi a vicenda a così breve distanza dal fine settimana. Il Land Tirolo, assieme agli enti competenti, analizzerà i fatti e trarrà le dovute conseguenze».

Il caos dovuto dalla neve sull'scatena le polemiche: il ministro dei Trasportiè intervenuto ordinando un'e annunciando il passaggio dell'autostrada sotto la gestione pubblica , facendo riferimento anche a una «grande mangiatoia delle autostrade». Una presa di posizione che ha scatenato l'immediata reazione di, presidente di Autostrada del Brennero,intervistato oggi, 4 febbraio, a Radio 24: «Dal 1997 ad oggi la società Autostrada del Brennero ha accantonato più di 700 milioni di euro nel fondo ferrovia, tutti utili che non sono stati distribuiti come dividendi ai soci».«Quando si parla di mangiatoia - sottolinea Olivieri - si dovrebbe sapere che, perché vuole avere una voce in capitolo per quanto riguarda il transito sui propri territori e non essere un mero osservatore di quello che avviene su un corridoio autostradale».