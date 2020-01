Brennero, da oggi l'Austria blocca i Tir: nuovi divieti, ecco chi è colpito

Da oggi, 1 gennaio 2020, nuovi stop al transito in entrata e in uscita dei Tir al valico del Brennero da parte dell'Austria. Il Land Tirolo ha esteso da oggi ad altre tipologie di merci oltre a quelle già vietate le limitazioni al transito con danni agli scambi import-export da e per l'Italia.



Le nuove categorie di merci colpite sono: carta e cartone; prodotti a base d’oli minerali fluidi; cemento, calce e gesso; tubi e profilati cavi; cereali. In precedenza era stato vietato al traffico pesante di trasportare attraverso il Brennero una vasta serie di merci compresi rifiuti, pietre, terre, materiali di risulta/detriti, legname in tronchi, sughero, minerali ferrosi e non ferrosi, marmo, piastrelle.



Possono circolare i veicoli con propulsione elettrica o a idrogeno e i veicoli euro 6 immatricolati dopo il 31 agosto 2018.

