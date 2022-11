Incidente sul lavoro nei boschi, muore boscaiolo, ipotesi malore

BOLZANO - E' un uomo di 72 anni, Sepp Kaser, il boscaiolo morto questa mattina, 2 novembre, mentre lavorava in un bosco di sua proprietà in località Molini, nel Comune di Chienes (Alto Adige). L'uomo si trovava in un'area particolarmente impervia con il nipote, che ha poi dato l'allarme. Non si esclude la possibilità di un malore. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino civile e della Guardia di finanza di Brunico, i soccorritori del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Il decesso è stato constatato sul posto.