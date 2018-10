La sede della Lega ad Ala, nel Trentino meridionale, è stata presa di mira nella notte. Un boato e sono andati in frantumi alcuni vetri. Proprio la sede del partito è una delle tappe del tour di oggi del leader del partito Matteo Salvini, per un tour per le elezioni provinciali del 21 ottobre.









«Ho sentito il commissariato del governo e la questura e mi dicono che i due responsabili sono stati identificati e denunciati». Così il governatore del Trentino, Ugo Rossi, per l'atto vandalico contro la sede della Lega ad Ala. «Auspico e chiedo la massima durezza - aggiunge -. Non è possibile che ciclicamente qualcuno di certi ambienti faccia le solite cose. Sarebbe ora e tempo di agire con durezza». «Sono fatti che ovviamente non fanno piacere». Così Maurizio Fugatti, sottosegretario leghista alla Salute e candidato governatore per le provinciali in Trentino. L'episodio è accaduto nella notte e si tratterebbe di una bomba carta. Di fronte alla sede è comparsa inoltre una scritta: «Ancora fischia il vento».

«Sono cose da deficienti patentati, lo voglio dire proprio così». Ha sottolineato il governatore del Trentino, Ugo Rossi. «Sono un competitor della Lega - aggiunge Rossi (Patt), che si è ricandidato - ma oggi avrò modo di passare ad Ala per esprimere la mia solidarietà. Sarò la per un convegno sull'armistizio, per parlare di pace».



IL COMMENTO DI SALVINI:

SONO STATI GLI ANARCHICI

«Bomba carta nella notte contro una sede della Lega ad Ala, in provincia di Trento. Sono stati gli anarchici. Sono orgoglioso delle forze dell'ordine e dei nostri straordinari militanti che hanno già ripulito. Certi soggetti hanno capito che dopo decenni anche i Trentini vogliono voltare pagina e reagiscono con la violenza, ma non fermeranno il nostro sorriso e il cambiamento. Oggi pomeriggio sarò in Trentino Alto Adige per abbracciare tutti». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Se pensano di fermarci così, si sbagliano

ancora:

Tra pochi giorni il centrosinistra dovrà fare i bagagli, e la Lega dopo il Friuli, il Veneto e la Lombardia governerà anche il Trentino

.

Certi soggetti hanno capito che dopo decenni anche i Trentini vogliono cambiare e reagiscono con violenza, ma non fermeranno il nostro SORRISO.

Certi soggetti hanno capito che dopo decenni anche i Trentini vogliono cambiare e reagiscono con violenza, ma non fermeranno il nostro SORRISO.

Oggi dalle 13.30 sarò in diversi comuni Trentini, e stasera regolarmente ad Ala per abbracciare tutti.



«Noi non saremo mai dalla parte delle bombe; la nostra condanna per la bomba carta esplosa davanti ad una sede della Lega in Trentino è tanto più forte quanto più forte è la nostra avversione alle idee della Lega. Ma la battaglia politica si fa contrastando le idee che non condividiamo con idee e proposte migliori, sbugiardando le false promesse e i gravi errori, o i danni che si procurano al paese: mai con la violenza». Lo dichiara Emanuele Fiano, responsabile sicurezza del Pd.

», ha detto Salvini, e