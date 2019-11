Operaio del servizio strade muore schiacciato dal suo mezzo tamponato

BOLZANO - Un operaio del Servizio strade, nel corso di un intervento di manutenzione lungo la provinciale tra Bolzano e Settequerce, è morto questa mattina, 25 novembre, a causa di un incidente che ha visto coinvolto il suo mezzo di lavoro. Claudio De Martin Fabbro, 57 anni, stava pulendo e sostituendo i catarifrangenti dei paletti che delimitano la carreggiata quando è rimasto schiacciato sotto il veicolo di servizio precedentemente tamponato da un'autovettura. Il presidente Arno Kompatscher e l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider esprimono il loro cordoglio a nome della Giunta e di tutta l'amministrazione provinciale. «Siamo vicini ai familiari, agli amici e ai colleghi di lavoro di Claudio De Martin Fabbro - sottolineano Kompatscher e Alfreider - persona apprezzata e stimata da tutti, che da quasi 15 lavorava per garantire strade più sicure in Alto Adige. Un fatto, questo, che rende la sua scomparsa in simili circostanze ancora più tragica». Sull'esatta dinamica dell'incidente che è costato la vita all'operaio del Servizio strade stanno svolgendo le necessarie indagini i Carabinieri di Terlano e l'Ispettorato del lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA