Un inverno così gli altoatesini, almeno quelli giovani, proprio non se lo ricordano. Anche questa notte sono scesi i fiocchi sul capoluogo altoatesino. Si tratta dell'ottava nevicata in questa stagione. In un inverno medio - spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin - si registrano solo tra due e tre nevicate a Bolzano, negli ultimi anni addirittura solo una. ​



NEVE ANCHE IN FRIULI BOLZANO -

PERICOLO VALANGHE

Pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie e moderato sul resto del territorio montano del Friuli Venezia Giulia: lo riporta il bollettino regionale. Sulle Alpi Giulie il pericolo è 3, in una scala da 1 a 5: sopra i 1700 metri, in tutte le esposizioni e in particolare sotto le creste e le forcelle e lungo i pendii più ripidi, sono possibili distacchi provocati anche al passaggio del singolo sciatore/escursionista. Sul resto del territorio montano il pericolo è 2 (moderato), legato ai vecchi depositi che nelle esposizioni nord possono dare luogo al distacco provocato in genere con forte sovraccarico; sui pendii molto ripidi e alle massime quote localmente non si esclude il distacco anche con debole sovraccarico. Ovunque non sono esclusi locali scaricamenti e piccole valanghe spontanee. Il pericolo valanghe è previsto marcato e moderato, rispettivamente sulle Alpi Giulie e il resto del territorio, anche per le giornate di domani, mercoledì e giovedì.

