Cade mentre lavora nel bosco vicino a un ruscello: morto un uomo

BOLZANO - Incidente mortale sul lavoro a Molini, nel comune di Falzes, in Val Pusteria, in Alto Adige. Un uomo di 72 anni ha perso la vita mentre lavorava nel bosco nei pressi di un ruscello. Sarebbe caduto in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, i carabinieri e l'eliambulanza Pelikan 2.