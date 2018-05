Bolzano, bonus da 150 euro a chi fa la "spia" sul bus e segnala i senza biglietto

A.A.A. cercansi 007 che beccano i furbetti del biglietto sul bus urbano. Succede a Bolzano dove l'azienda di trasporto pubblico locale intende beccare chi sale a bordo senza pagare il biglietto, ma anche per tenere sotto controllo gli autisti degli autobus. E' l'idea della Sad, la Società per il trasporto pubblico locale dell'Alto Adige. E che sta facendo infuriare i sindacati dei lavoratori.

Il progetto prevede che cinquanta persone siano reclutate per segnalare disfunzioni e in cambio riceveranno 150 euro da spendere nei supermercati della provincia di Bolzano in Alto Adige. Per questo progetto si sono presentati ben 400 candidati.

I vertici dell'azienda spiegano che l'obiettivo della società è dunque quello "di migliorare la qualità del servizio pubblico - precisa il direttore generale Mariano Vettori - dando ai passeggeri il compito di essere, oltre che i nostri giudici, anche i nostri controllori".

