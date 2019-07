Un 17enne accoltellato al collo e al torace nel sottopassaggio ferroviario

BOLZANO - Ricoverato in prognosi riservata un ragazzo di 17 anni vittima di un accoltellamento ieri sera a Bolzano nei pressi del sottopassaggio ferroviario nel quartiere Casanova. Il presunto responsabile, un ventenne, è stato rintracciato dalla polizia.



A lui gli agenti sono arrivati grazie al racconto fornito dal ferito che ha riferito di essere stato accoltellato dal giovane per vecchi dissapori dopo averlo incontrato per avere un chiarimento. Il ragazzo ha subito ferite da taglio al collo e al torace. Il fermato, riferisce la polizia, ha ammesso le proprie responsabilità, fornendo piena collaborazione.

